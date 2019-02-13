فتح الدراسة في الفصل الصيفي بجامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أعلنت جامعة الطائف أمس موافقة مجلس الجامعة على فتح الدراسة بالفصل الصيفي، بعد انتهاء الدراسات اللازمة ومناقشة القرار، آخذا بالاعتبار جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية ذات العلاقة، بما يتفق مع توجهاتها لتطوير العملية التعليمية ويخدم مصلحة الطلاب والطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة صالح الثبيتي، أن قرارا أكاديميا بحتا جاء بعد انتهاء أعمال اللجان المشكلة، لتقويم الفصول الدراسية الصيفية السابقة.

وبين أن اللجان أنجزت أعمالها بناء على توجيه مدير الجامعة الدكتور حسام زمان، لوكالة الشؤون الأكاديمية والتطوير، وعمادة القبول والتسجيل، وغيرها من الوكالات والعمادات المعنية، بإعداد خطة أكاديمية متكاملة لتحسين الملاحظات المرصودة حول الفصول الصيفية السابقة، لتفاديها مستقبلا.