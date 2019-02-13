التخصصات الصحية تتيح الترشح للجان الدراسات العليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فتح المجال للممارسين الصحيين من ذوي الخبرة للتقدم لعضوية 14 لجنة من لجان الاختبارات للدراسات العليا الجديدة لتخصصات: جراحة الأنف والأذن والحنجرة لدى الأطفال، تقنية الأحياء الدقيقة، تقنية الأشعة، حالات الحمل الحرجة وطب الأجنة، الطب النفسي لدى الأطفال، زراعة الأسنان، العقم، الغدد الصم والسكري لدى الأطفال، الجهاز الهضمي والكبد، طب الألم، الأشعة العصبية، تصوير الجسم بالأشعة، الأشعة التداخلية، طب أسنان الأسرة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن الهدف من فتح المجال للممارسين الصحيين للانضمام إلى لجان الاختبارات للدراسات العليا هو تشجيع لمشاركة الخبراء من جميع أنحاء المملكة في إنشاء محتوى الاختبارات، وسوف يتم تشكيل هذه اللجان وفق معايير مهنية.
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