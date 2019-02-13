تدشين نادي رؤية 2030 للطلاب والطالبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 7/6/1440هـ نادي رؤية ٢٠٣٠ للطلاب والطالبات وذلك بحضور منسوبي مؤسسة مسك وعدد من وكلاء الجامعة والعمداء، والدكتورعلي مسملي مشرف مكتب تحقيق الرؤية بجامعة الملك سعود.

بدء الحفل بعرض تقديمي لأهداف ورسالة النادي المرتبطة في رؤية ٢٠٣٠ ومن ثم ألقى د.علي مسملي مشرف مكتب تحقيق الرؤية بجامعة الملك سعود كلمة ترحيبية بهذه المناسبة تلاها كلمة مدير النادي الطالب نواف الأحمري كلمة تعريفية عن النادي، وخططه، وأهداف تأسيسه، وذكر بأن النادي سيكون مختلفاً ومتميزاً عن غيره بما سيقدمه.

بعد ذلك القى معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر كلمة أشار فيها إلى أن الشباب والشابات هم الأساس في تحقيق رؤية ٢٠٣٠، وخاصة الطلاب والطالبات المنسوبين لهذه الجامعة، وأن العمادة ستقدم دعماً شبه فصلي للنادي بالإضافة لتقديمه دعماً مالياً للنادي بقيمة نصف مليون ريال. بعد ذلك قدم لمعاليه لوحة تذكارية بهذه المناسبة و‏في نهاية الحفل التقطت صورة جماعية لأعضاء وعضوات النادي.