البيئة تخصص 326 مترا مربعا لمحمية طبيعية بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

خصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة أرض بحيرة الأصفر الواقعة في الأحساء على مساحة تتجاوز 326 مليون متر مربع، لإقامة محمية طبيعية لصالح الوزارة، وذلك استنادا إلى الأمر السامي القاضي بمنح الوزارة صلاحية تخصيص الأراضي الواقعة تحت إشرافها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان أن المحمية ستسهم في دعم برامج المحافظة على واحة الأحساء الخضراء المعتمدة لدى اليونيسكو.

يذكر أن هذه الخطوات البيئية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، وكذلك الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام، للوصول إلى مملكة خضراء وجودة حياة تعزز مكانة المملكة دوليا في تحقيق الريادة في زيادة نسبة المناطق المحمية.