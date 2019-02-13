إغلاق مستودعات مخالفة وسط الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أغلقت بلدية وسط الدمام ثلاثة مستودعات لمخالفتها الاشتراطات العامة، حيث تمثلت المخالفات في عدم وجود تراخيص مهنية وتدن في مستوى النظافة واستغلال الارتدادات للتخزين.

كما أتلفت 1000 كجم من المواد الغذائية، وذلك ضمن حملة قامت بها على المستودعات الغذائية والثلاجات المخصصة لحفظ الأطعمة كاللحوم وغيرها، والتي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية «غذاؤكم أمانة».

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري أن الحملة أسفرت عن إغلاق مستودعات وإتلاف 1000 كجم من المواد الغذائية المتنوعة وغير الصالحة للاستخدام، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في سوء حفظ وتخزين واستخدام الارتدادات المكشوفة وتكديس الأغذية فيها.

وأشار إلى أنه تم ضبط مستودع آخر مخالف للأنظمة والاشتراطات، وذلك من خلال استغلال الارتدادات والممرات الجانبية للمستودع من قبل العاملين بإقامة حظيرة لتربية المواشي والدجاج، مؤكدا أنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودعين، وأنه تم تشكيل لجنة للكشف على المستودعات الغذائية والثلاجات المخصصة لحفظ اللحوم والأطعمة، بهدف التأكد من تطبيق كل الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة.

المستودعات المخالفة

1. مستودع لتخزين المواد الغذائية

2. مستودع لقطع غيار السيارات

3. مستودع لتخزين المراتب الطبية