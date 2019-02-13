رئاسة أمن الدولة والبرنامج الوطني يدعمان إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت رئاسة أمن الدولة مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشاريع»، يقدم خلالها البرنامج الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية في المواضيع ذات الصلة بإدارة المشاريع الإنشائية للرئاسة، بحضور رئيس أمن الدولة عبد العزيز الهويريني، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج خالد بالشنيفي. ووقع الاتفاقية مدير عام الإدارة العامة للمشاريع الهندسية برئاسة أمن الدولة العميد المهندس هزاع الهزاع، وأمين عام مجلس الإدارة مدير عام «مشاريع» المهندس أحمد البلوي.

واتفق الجانبان على العمل معا وتسخير إمكاناتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقا لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها.

وسيتولى برنامج «مشاريع» دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية في الرئاسة والقطاعات التابعة لها من حيث هيكلها التنظيمي وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة تنفيذ المشاريع الإنشائية، في الوقت الذي توفر فيه الرئاسة المعلومات المطلوبة، وكذلك ترشح المؤهلين والمختصين لديها لقيادة الإدارات طبقا للهيكلة المعتمدة.

يأتي هذا التعاون تنفيذا للأمر السامي رقم (47004) بتاريخ 16 / 9 / 1439هـ القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشاريعها إنشاء مكاتب إدارة مشاريع لمتابعة وتنسيق وإدارة مشاريعها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناء على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (485) بتاريخ 16 / 11 / 1436هـ المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (666) بتاريخ 18 / 11 / 1438هـ .

من أهداف البرنامج: