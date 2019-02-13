«أداء» يطلق تطبيق «وطني» لدعم صناعة القرار في الأجهزة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» أمس بشكل رسمي تطبيق «وطني» الذي يعنى بقياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية، ويعد منصة تفاعلية تمكن المستفيد من مواطن ومقيم وزائر ومستثمر من تقييم مستوى رضاه عن الخدمات الحكومية وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته بهدف دعم تحسين خدمات الأجهزة العامة وتطويرها وفق نتائج واقعية من تجربة المستفيد.

يذكر أن مركز «أداء» مركز حكومي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، ويهدف لقياس أداء الأجهزة العامة وإعداد التقارير الدورية حول نتائج أدائھا، ونتائج قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة له من الأجهزة العامة.

أهداف إطلاق تطبيق «وطني»

دعم قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية

تمكينه من تقييمها وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته

دعم تحسين خدمات الأجهزة العامة وتطويرها وفق نتائج واقعية من تجربته

تقييم الخدمات الالكترونية التي تقدمها الأجهزة العامة عبر منصاتها الالكترونية

إعطاء حافز قوي للأجهزة العامة لمواصلة العمل بكل جد والتزام

المساهمة في رفع مستوى الأداء الحكومي العام وتحسينه

تحقيق تطلعات القيادة في تمكين جميع فئات المجتمع في مختلف المناطق لتحقيق رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

محتوياته

30 ألف مركز خدمة حكومي

80 ألف خدمة معرفة في 1150 مدينة وقرية وهجرة بالمملكة

125 خدمة الكترونية معرفة حاليا في التطبيق

22 منصة الكترونية حكومية تقدم الخدمات الالكترونية

3 أدوات في التطبيق لدعم الأجهزة العامة في صناعة القرار

لوحة بيانات وطني: ستتاح لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة العامة قريبا للاطلاع بشكل مباشر على مستوى رضا المستفيد عن الخدمات

التقارير الالكترونية: ترفع لمديري مراكز الخدمة بشكل دوري وتتيح لهم معرفة مكامن الخلل وجوانب القصور، والتفاعل مع مقترحات المستفيد وملحوظاته للعمل على تحسين الخدمات وتطويرها بشكل مباشر.

التقارير ربع السنوية: تعكس تجربة رضا المستفيد بشكل شامل وترفع إلى مجلس الوزراء وتشارك مع رؤساء الأجهزة وتعقد لها جلسات مراجعة.

أدوات أخرى لقياس رضا المستفيد

الاستبيانات

المتسوق الخفي

مجموعات التركيز

ماذا يتاح لمستخدمي التطبيق؟

تحميله عبر المتاجر الالكترونية في نظامي التشغيل IOSو Android

التقييم عبر الموقع الالكتروني للتطبيق watani.gov.sa

زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان @wataniAPP