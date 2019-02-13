إشراق.. برنامج يهيئ الطلاب للتعايش مع الأزمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة -مكة المكرمة

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبر اللقاء الالكتروني في برنامج الإرشاد وقت الأزمات «إشراق» في جميع مراحل التعليم العام الذي أقامته وزارة التعليم أمس.

وأكد مدير عام التعليم محمد الحارثي على ضرورة إعداد الخطط البديلة للمواقف الطارئة والحرص على تطوير مهارات منسوبي المدارس لتجاوز الأزمات والتعامل معها مبكرا، مشيرا إلى أن وزارة التعليم في المملكة أطلقت برنامج الإرشاد وقت الأزمات «إشراق» الذي يستهدف تهيئة طلابنا وطالباتنا للتعايش مع الكثير من الأزمات التي قد يمرون بها في حياتهم، وكيفية التعامل معها من خلال تقديم نصائح إرشادية لهم، وخاصة لمن يعانون من مشكلات نفسية أو ظروف قد تؤثر عليهم، والعمل على تقديم الحلول لهم من أجل التغلب عليها.

وأفاد بأن البرنامج ناقش محاور متمثلة في تعريف الأزمة وأنواعها «مادية أو معنوية أو فردية أو جماعية أو مجتمعية» وأسباب حدوثها ومراحلها، والآثار المترتبة على حدوث الأزمات وكيفية حدوثها والكشف عنها والتعامل المبكر معها، وأن الأفراد والمجتمعات يواجهون الكثير من أزمات تلك الأحداث المفاجئة والطارئة التي تحدث في المدرسة وتؤدي إلى خلل في النظام وبحاجة إلى تدخل سريع من الناحية الإسعافية أو الإخلاء.

يذكر أن وزارة التعليم اعتمدت العام الماضي تنفيذ برنامج الإرشاد وقت الأزمات «إشراق» في جميع مراحل التعليم العام بداية من العام الدراسي الحالي، بهدف زيادة مستوى المرونة النفسية للطلاب والطالبات، ورفع القدرة على مواجهة ما قد يتعرضون له من أزمات محتملة وتقديم المساعدة الإرشادية للحالات التي تعرضت لأزمة ومتابعتها ووقايتها والحد من الآثار الضارة للأزمة.

أهداف البرنامج: