، هذا هو سلاح أمريكا الفائق لصدّ التهديدات الصاروخية لروسيا والصين ،

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يخطط الجيش الأمريكي للحصول على وتطوير أنظمة أسلحة لمواجهة تهديدات الصواريخ الجوية والبحرية الصينية والروسية في المحيط الهادئ.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن موقع "بيزنس إنسايدر" أن الجيش الأمريكي أدرك هذه المشكلة بعد سنوات من انشغاله بصراعات أخرى، كان يعتمد فيها على التفوق الجوي لقوات متحالفة معه.
ومع ظهور منافسين (روسيا والصين) أكثر تطوراً في ساحة المعركة، يحاول الجيش الأمريكي "سريعاً" تطوير أنظمة أسلحة قادرة على استهداف الطائرات الحربية والصواريخ البحرية للعدو، كما يخطط الجيش لتوسيع نطاق أنظمة صواريخ ومدفعية مشاة البحرية العاملة في القواعد والسفن الموزعة في المحيط الهادئ.
ويوضح الموقع الأمريكي أنه "عندما يتعلق الأمر بمحاربة قوات عسكرية متخصصة في التكنولوجيا؛ فلن يكون المجال الجوي كافياً".
وأضاف "بيزنس إنسايدر" أنه "في فبراير، نشرت وحدة من الجيش، على موقع ويب الحكومة الأمريكية FedBizOpps، طلباً للحصول على معلومات بشأن نظام رادار قادر على تتبع تهديدات الصواريخ كروز متوسطة المدى".
يدعم هذ الرادار وحدة الدفاع الجوي الأرضي، المشكّلة حديثاً، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي منخفض الارتفاع التابع لقوات البحرية (المارينز).
وقال المسؤول في البحرية الأمريكية ماني باتشيكو: "كجزء من برنامج وحدة الدفاع الجوي الأرضي؛ حصلنا على بيان بالحاجة إلى تطوير قدرة متوسطة المدى على قذائفنا التي تتصدى لصواريخ الكروز".
ويريد الجيش نظاماً قادراً على الدفاع عن مواقع "شبه ثابتة" من تهديدات جوية متنوعة تشمل صواريخ كروز.
ويشير "إيزنس إنسايدر" إلى أن "النظام المرتقب، سيكون قادراً على مواجهة وابل من التهديدات الجوية القريبة".
هذا هو سلاح أمريكا الفائق لصدّ التهديدات الصاروخية لروسيا والصينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
يخطط الجيش الأمريكي للحصول على وتطوير أنظمة أسلحة لمواجهة تهديدات الصواريخ الجوية والبحرية الصينية والروسية في المحيط الهادئ.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن موقع "بيزنس إنسايدر" أن الجيش الأمريكي أدرك هذه المشكلة بعد سنوات من انشغاله بصراعات أخرى، كان يعتمد فيها على التفوق الجوي لقوات متحالفة معه.
ومع ظهور منافسين (روسيا والصين) أكثر تطوراً في ساحة المعركة، يحاول الجيش الأمريكي "سريعاً" تطوير أنظمة أسلحة قادرة على استهداف الطائرات الحربية والصواريخ البحرية للعدو، كما يخطط الجيش لتوسيع نطاق أنظمة صواريخ ومدفعية مشاة البحرية العاملة في القواعد والسفن الموزعة في المحيط الهادئ.
ويوضح الموقع الأمريكي أنه "عندما يتعلق الأمر بمحاربة قوات عسكرية متخصصة في التكنولوجيا؛ فلن يكون المجال الجوي كافياً".
وأضاف "بيزنس إنسايدر" أنه "في فبراير، نشرت وحدة من الجيش، على موقع ويب الحكومة الأمريكية FedBizOpps، طلباً للحصول على معلومات بشأن نظام رادار قادر على تتبع تهديدات الصواريخ كروز متوسطة المدى".
يدعم هذ الرادار وحدة الدفاع الجوي الأرضي، المشكّلة حديثاً، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي منخفض الارتفاع التابع لقوات البحرية (المارينز).
وقال المسؤول في البحرية الأمريكية ماني باتشيكو: "كجزء من برنامج وحدة الدفاع الجوي الأرضي؛ حصلنا على بيان بالحاجة إلى تطوير قدرة متوسطة المدى على قذائفنا التي تتصدى لصواريخ الكروز".
ويريد الجيش نظاماً قادراً على الدفاع عن مواقع "شبه ثابتة" من تهديدات جوية متنوعة تشمل صواريخ كروز.
ويشير "إيزنس إنسايدر" إلى أن "النظام المرتقب، سيكون قادراً على مواجهة وابل من التهديدات الجوية القريبة".
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
11:08 AM
لتكون قادرةً على استهداف الطائرات الحربية والصواريخ البحرية لأعدائها
يخطط الجيش الأمريكي للحصول على وتطوير أنظمة أسلحة لمواجهة تهديدات الصواريخ الجوية والبحرية الصينية والروسية في المحيط الهادئ.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن موقع "بيزنس إنسايدر" أن الجيش الأمريكي أدرك هذه المشكلة بعد سنوات من انشغاله بصراعات أخرى، كان يعتمد فيها على التفوق الجوي لقوات متحالفة معه.
ومع ظهور منافسين (روسيا والصين) أكثر تطوراً في ساحة المعركة، يحاول الجيش الأمريكي "سريعاً" تطوير أنظمة أسلحة قادرة على استهداف الطائرات الحربية والصواريخ البحرية للعدو، كما يخطط الجيش لتوسيع نطاق أنظمة صواريخ ومدفعية مشاة البحرية العاملة في القواعد والسفن الموزعة في المحيط الهادئ.
ويوضح الموقع الأمريكي أنه "عندما يتعلق الأمر بمحاربة قوات عسكرية متخصصة في التكنولوجيا؛ فلن يكون المجال الجوي كافياً".
وأضاف "بيزنس إنسايدر" أنه "في فبراير، نشرت وحدة من الجيش، على موقع ويب الحكومة الأمريكية FedBizOpps، طلباً للحصول على معلومات بشأن نظام رادار قادر على تتبع تهديدات الصواريخ كروز متوسطة المدى".
يدعم هذ الرادار وحدة الدفاع الجوي الأرضي، المشكّلة حديثاً، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي منخفض الارتفاع التابع لقوات البحرية (المارينز).
وقال المسؤول في البحرية الأمريكية ماني باتشيكو: "كجزء من برنامج وحدة الدفاع الجوي الأرضي؛ حصلنا على بيان بالحاجة إلى تطوير قدرة متوسطة المدى على قذائفنا التي تتصدى لصواريخ الكروز".
ويريد الجيش نظاماً قادراً على الدفاع عن مواقع "شبه ثابتة" من تهديدات جوية متنوعة تشمل صواريخ كروز.
ويشير "إيزنس إنسايدر" إلى أن "النظام المرتقب، سيكون قادراً على مواجهة وابل من التهديدات الجوية القريبة".
، هذا هو سلاح أمريكا الفائق لصدّ التهديدات الصاروخية لروسيا والصين ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.