، إقبال كبير على مقرأة الحرمين الإلكترونية.. 250 ألف زائر وإمكانيات متكاملة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بينهم طلبة مدارس ومساجد ومعاهد ومسلمون جدد قَدِموا من مختلف أنحاء العالم

كشف مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشيخ، خالد بن محمد الحارثي، خلال زيارته لمقر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية، عن زيادة الإقبال الملحوظ لعدد زوار المقرأة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام 1440هـ، والتي تكللت -ولله الحمد- بنجاح باهر؛ حيث بلغ عدد الزائرين لموقع المقرأة أكثر من (250) ألف زائر من بداية شهر محرم إلى نهاية شهر جمادى الأولى؛ فيما بلغ عدد زوارها بالمسجد الحرام ما يزيد على (500) زائر ما بين طلبة المدارس والمساجد والمعاهد ومسلمين جدد قدموا من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف "الحارثي" أن أعداد الطلاب المسجلين في موقع المقرأة خلال الفترة الماضية حوالى (3.6300) طالب، وبلغ عدد مَن ختم كتاب الله عز وجل (20) طالباً.

وأوضح أن الإدارة سخّرت كل الإمكانات البشرية والتقنية في تكامل يجسّد جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ وفق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله، وبمتابعة حثيثة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.