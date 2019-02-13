، إقبال كبير على مقرأة الحرمين الإلكترونية.. 250 ألف زائر وإمكانيات متكاملة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كشف مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشيخ، خالد بن محمد الحارثي، خلال زيارته لمقر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية، عن زيادة الإقبال الملحوظ لعدد زوار المقرأة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام 1440هـ، والتي تكللت -ولله الحمد- بنجاح باهر؛ حيث بلغ عدد الزائرين لموقع المقرأة أكثر من (250) ألف زائر من بداية شهر محرم إلى نهاية شهر جمادى الأولى؛ فيما بلغ عدد زوارها بالمسجد الحرام ما يزيد على (500) زائر ما بين طلبة المدارس والمساجد والمعاهد ومسلمين جدد قدموا من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف "الحارثي" أن أعداد الطلاب المسجلين في موقع المقرأة خلال الفترة الماضية حوالى (3.6300) طالب، وبلغ عدد مَن ختم كتاب الله عز وجل (20) طالباً.
وأوضح أن الإدارة سخّرت كل الإمكانات البشرية والتقنية في تكامل يجسّد جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ وفق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله، وبمتابعة حثيثة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
إقبال كبير على مقرأة الحرمين الإلكترونية.. 250 ألف زائر وإمكانيات متكاملةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
كشف مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشيخ، خالد بن محمد الحارثي، خلال زيارته لمقر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية، عن زيادة الإقبال الملحوظ لعدد زوار المقرأة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام 1440هـ، والتي تكللت -ولله الحمد- بنجاح باهر؛ حيث بلغ عدد الزائرين لموقع المقرأة أكثر من (250) ألف زائر من بداية شهر محرم إلى نهاية شهر جمادى الأولى؛ فيما بلغ عدد زوارها بالمسجد الحرام ما يزيد على (500) زائر ما بين طلبة المدارس والمساجد والمعاهد ومسلمين جدد قدموا من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف "الحارثي" أن أعداد الطلاب المسجلين في موقع المقرأة خلال الفترة الماضية حوالى (3.6300) طالب، وبلغ عدد مَن ختم كتاب الله عز وجل (20) طالباً.
وأوضح أن الإدارة سخّرت كل الإمكانات البشرية والتقنية في تكامل يجسّد جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ وفق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله، وبمتابعة حثيثة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
11:03 AM
بينهم طلبة مدارس ومساجد ومعاهد ومسلمون جدد قَدِموا من مختلف أنحاء العالم
كشف مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشيخ، خالد بن محمد الحارثي، خلال زيارته لمقر مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية، عن زيادة الإقبال الملحوظ لعدد زوار المقرأة خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام 1440هـ، والتي تكللت -ولله الحمد- بنجاح باهر؛ حيث بلغ عدد الزائرين لموقع المقرأة أكثر من (250) ألف زائر من بداية شهر محرم إلى نهاية شهر جمادى الأولى؛ فيما بلغ عدد زوارها بالمسجد الحرام ما يزيد على (500) زائر ما بين طلبة المدارس والمساجد والمعاهد ومسلمين جدد قدموا من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف "الحارثي" أن أعداد الطلاب المسجلين في موقع المقرأة خلال الفترة الماضية حوالى (3.6300) طالب، وبلغ عدد مَن ختم كتاب الله عز وجل (20) طالباً.
وأوضح أن الإدارة سخّرت كل الإمكانات البشرية والتقنية في تكامل يجسّد جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ وفق تطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله، وبمتابعة حثيثة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
، إقبال كبير على مقرأة الحرمين الإلكترونية.. 250 ألف زائر وإمكانيات متكاملة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كبير على مقرأة الحرمين الإلكترونية.. 250 ألف زائر وإمكانيات متكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.