، رغم نفي "تعليم مكة" .. حارس مدرسة البنات يؤكّد واقعة "المقتحم العاري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الحاجز البشري لأولياء الأمور منعه .. وشقيقه أبلغني أنه مريض نفسي

أكّد حارس المدرسة الابتدائية للبنات بمخطط الشرائع بمكة المكرّمة في تصريحات لـ "الخليج 365"، وقائع حادث محاولة اقتحام أحد الأشخاص عاري الملابس للمدرسة، راوياً تفاصيل الحاجز البشري الذي أقامه الأهالي ضدّ الشخص الذي خلع ملابسه وحاول الدخول إلى المدرسة أمس الثلاثاء.

جاء ذلك في الوقت الذي سارع فيه المتحدث باسم "تعليم مكة المكرّمة" لنفي أيّ محاولة اقتحام لمدرسة بنات بالعاصمة المقدّسة، رداً على ما نشرته "الخليج 365"، أمس، وانفردت به تحت عنوان: (شاهد .. "القبض على خالع ملابسه" قبل اقتحامه مدرسة بنات بمكة).

وقال "حارس المدرسة" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، راوياً تفاصيل الحادثة: "عند موعد انصراف الصفوف الأولية، حيث كان أولياء الأمور يقفون أمام بوابة المدرسة، ومن بينهم الجاني الذي بدوره أخذ شقيقته التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي -كعادته- إلا أنه وبعد مضي دقائق معدودة عادت الطالبة وهي تبكي لتدخل المدرسة مرة أخرى، في حين كان ولي الأمر يقف أمام بوابة المدرسة وتظهر عليه تصرفات غريبة محاولاً الدخول للمدرسة إلا أن أولياء الأمور منعوه من ذلك مكوّنين حاجزاً بشرياً حال دون تمكّنه من دخول المدرسة".

وأضاف: بعدها قام بخلع ملابسه على مرأى من الحاضرين الذين مرّروا بلاغاً للجهات الأمنية التي تولت القبض عليه.

وأشاد حارس المدرسة، بالدور الذي قام به أولياء الأمور تجاه الموقف المفاجئ، والمتمثل في وقوفهم أمام بوابة المدرسة؛ لافتاً إلى أن شقيقه الذي بادر بزيارة المدرسة، صباح اليوم، أكّد له أن أخاه مريض نفسي منذ سنوات وهو متزوج، ولديه أبناء.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت على لسان متحدث "تعليم مكة" نفيه أيّ محاولة من ولي الأمر باقتحام المدرسة؛ قبل أن يؤكّد حارس المدرسة نفسها محاولة دخول المواطن إلى المدرسة لولا تدخل أولياء الأمور.

وكانت "الخليج 365"، قد انفردت بتفاصيل القضية أمس، حيث نشرت خبراً تحت عنوان: (شاهد.. "القبض على خالع ملابسه" قبل اقتحامه مدرسة بنات بمكة)، جاء فيه أن الجهات الأمنية ألقت القبض على شخص حاول اقتحام مدرسة ابتدائية للبنات بمخطط الشرائع 7، لولا تدخل أولياء الأمور وعمل حاجز بشري بينه وبين بوابة المدرسة، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، ومن المقرر إحالته إلى النيابة العامة اليوم بحكم الاختصاص.