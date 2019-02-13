، هذه هي المواصفات الكاملة لأيقونة سامسونج الجديدة "جلاكسي إس 10" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "فوربس" الأمريكية: الشركة الكورية الجنوبية ستطلق 3 نسخ من الجوال

كشفت تقارير صحفية عن التفاصيل والمواصفات الكاملة المسربة لأيقونة شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية "جلاكسي إس 10".

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق 3 نسخ من هاتف "سامسونج جلاكسي إس 10".

وجاء ذلك على النحو التالي:

سامسونج جلاكسي إس 10 إي:

سيأتي الهاتف بشاشة لمسية من نوع "OLED" بقياس 5.8 بوصة، بدقة 2280×1080 بيكسل، ومدعومة بطبقة حماية "غوريلا غلاس 5" التي تجعله غير قابل للخدش أو الكسر.

وسيُدعم "جلاكسي إس 10 إي" بمعالج من نوع "آكسيونز 9820"، وبذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 و8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 و256 جيجابايت.

كما سيأتي الهاتف أيضاً بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و16 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية واحدة بدقة 10 ميجابيكسل، والتي تدعم تصوير مقاطع فيديو بدقة 4كي.

وزودت "سامسونج" ببطارية ذات قدرة 3100 ميللي أمبير في الساعة، وبقارئ بصمة الإصبع.

سامسونج جلاكسي إس 10

سيأتي هاتف "جلاكسي إس 10" بشاشة من نوع "OLED" بقياس 6.1 بوصة بدقة 3040×1440 بيكسل، وبطبقة حماية "غوريلا غلاس 6" لحمايته من الخدش والكسر.

وزودت "سامسونج" هاتفها بمعالج "آكسيونز 9820"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 و8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 و512 جيجابايت.

ودعمت الشركة "جلاكسي إس 10" بكاميرا خلفية ذات عدسة ثلاثية بدقة 16 و12 و10 ميجابيكسل، والقدرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 4كي.

كما سيأتي "جلاكسي إس 10" ببطارية بقدرة 3400 ميللي أمبير في الساعة، وقارئ بصمة الإصبع مدمج في الشاشة الأمامية.

سامسونج جلاكسي إس 10 بلس

سيأتي بشاشة لمسية من نوع "OLED" بقياس 6.3 بوصة، بدقة 3040×1440 بيكسل، وطبقة حماية "غوريلا غلاس 6" للحماية من الخدش والكسر.

كما تم دعمه أيضاً بمعالج من نوع "آكسيونز 9820" وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 و8 و12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

وتم تزويد هاتف "جلاكسي إس 10 بلس" بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و16 و12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 10 و8 ميجابيكسل.

ويأتي "جلاكسي إس 10 بلس" بقدرة 4100 ميللي أمبير في الساعة، وقارئ بصمة إصبع مدمج في الشاشة.

وستوفر "سامسونج" أيضاً نسخة خاصة من "جلاكسي إس 10 بلس" مصنوعة من السيراميك.