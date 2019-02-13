، حياتك بالكامل مكشوفة .. فضيحة جديدة تضرب آيفون ومنتجات "أبل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتهاكات واسعة للخصوصية .. بعد أيام من طرح حلها السريع لثغرة "فيس تايم"

ضربت فضيحة جديدة كبرى شركة "أبل" الأمريكية، بعدما كشفت تقارير صحفية حول انتهاك الشركة خصوصية عملائها بصورة غير مسبوقة.

ونشرت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية تقريراً مطولاً، حول الانتهاكات الواسعة لـ "أبل" لخصوصية مستخدمي هواتف "آيفون" ومنتجات أخرى مثل ساعة "أبل ووتش".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن "أبل" متورّطة في سماحها لعدد واسع من التطبيقات بتسجيل حياة مستخدميها بالكامل، عن طريق تسجيل كل ما يدور في شاشة "آيفون" أو الأنشطة التي يتبعها في المنتجات الأخرى مثل "أبل ووتش".

وأوضحت "أتلانتيك" أن أبرز التطبيقات التي سمحت "أبل" لها بتسجيل حياة مستخدمي "آيفون" تطبيقات مثل "آير كندا" أو "إكسبيديا" أو "هوتلز دوت كوم".

وتستخدم تلك التطبيقات نظاماً يطلق عليه نظام "تسجيل الجلسات" الذي طوّرته شركة "غلاس بوكس"، الذي يتيح لمطوري التطبيقات بتسجيل ما يحدث على شاشة هاتف المستخدم، ومعرفة طبيعة استخدامه للتطبيق، ورصد تحركاته من خلال تصوير ما يجري على الشاشة من دون علمه.

ويمكن لذلك البرنامج رصد بيانات حسّاسة عن المستخدم، والتقاط أي صور يرغب بها سواء من شاشة مستخدم "آيفون" أو كاميراته.

ويتم إرسال تلك البيانات إلى خوادم "غلاس بوكس" أو إلى خوادم الشركات الخاصة، حتى يتم تحليلها إلى بيانات تسويقية كاملة عن المستخدم.

كما يمكن لتطبيقات أخرى أن تمتد لتسجل كل أنشطة المستخدم على ساعات "أبل ووتش" الذكية، لمعرفة أكثر الأماكن التي يتردد عليها، وأبرز تلك التطبيقات تطبيق مثل "أوبر".

وكانت "أبل"، قد طرحت قبل أيام حلاً سريعاً، لثغرتها الأمنية الخطيرة، والموجودة في تطبيق محادثات الفيديو "فيس تايم".

وجاء حل "أبل" في صورة تحديث لنظام "آي أو إس 12"، الذي أصبح متاحاً للتثبيت على هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد" من الخميس الماضي، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".