، #ولي_العهد في الهند الثلاثاء .. وخارجية نيودلهي تترقب أول زيارة رسمية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تأتي بعد الزيارة الناجحة التي قام بها مودي للسعودية في فبراير 2016

قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إن سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، سيبدأ زيارة رسمية، هي الأولى له للهند، الثلاثاء المقبل.

ووفقاً لبيان للوزارة، فإن وفداً سعودياً رفيع المستوى يضم وزراء وعدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال سيرافق ولي العهد في الزيارة التي تستمر يومين.

ولفتت الوزارة، وفق ما نقلته "الألمانية"، إلى أن زيارة سمو ولي العهد للهند تأتي بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ للسعودية في فبراير 2016، التي اتفق خلالها البلدان على المزيد من تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة.

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ"، فإن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ 27.48 مليار دولار في العام المالي 2017 / 2018؛ ما يجعل السعودية رابع أكبر شريك تجاري للهند.