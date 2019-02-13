، كراني: كتلة دافئة خلال الـ 48 ساعة المقبلة على هذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - خبير الأرصاد: أتربة مثارة على المناطق الداخلية والشمال والجنوبية

توقع خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن الكتلة الباردة ستغادر الأجواء، في حين أن كتلة دافئة تتعمّق خلال الـ 48 ساعة المقبلة على الوسطى.

وقال كراني؛ عبر حسابه في "تويتر" اليوم: رحيل الكتلة الباردة بعون الله.. كما ودَّعت الكتلة الباردة أجواء الغربية والشمالية الغربية ستودع مع نهاية اليوم أجواء الشمال، الوسطى، الشرقية كافة.. وتزداد الكتلة الدافئة تعمقاً خلال الـ 48 ساعة على الوسطى والشرقية، سماء غائمة جزئياً على الشمال.. أتربة مثارة، على المناطق الداخلية، الشمال، الجنوبية.