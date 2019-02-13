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جدّد مرتادو طريق المغمس بالقرب من شبك المطار بمكة، مناشدتهم الجهات ذات العلاقة التدخل العاجل تجنباً لوقوع ما لا تحمد عقباه من خطر يهدّد مرتادي الطريق صباح مساء دون حسيب أو رقيب بسبب الجمال السائبة التي تسرح في الجزيرة الوسطية بين المساريْن وتتجوّل ذهاباً وإياباً.
وقال المواطن فهد الحارثي؛ لـ "الخليج 365": أسير على هذا الطريق صباحاً ومساءً وشبه يومي ولا يكاد الطريق يخلو من الجمال السائبة وهي تتنقل بين المسارات وكادت تتسبّب في حوادث قاتلة لمرتاديه، خاصة مَن يسلكون هذا الطريق لأول مرة، ولا يعلمون حجم الخطر الذي يتربص بهم.
شاهد الخطر اليومي .. الجمال السائبة تهدّد مرتادي طريق المغمس بمكةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-13
جدّد مرتادو طريق المغمس بالقرب من شبك المطار بمكة، مناشدتهم الجهات ذات العلاقة التدخل العاجل تجنباً لوقوع ما لا تحمد عقباه من خطر يهدّد مرتادي الطريق صباح مساء دون حسيب أو رقيب بسبب الجمال السائبة التي تسرح في الجزيرة الوسطية بين المساريْن وتتجوّل ذهاباً وإياباً.
وقال المواطن فهد الحارثي؛ لـ "الخليج 365": أسير على هذا الطريق صباحاً ومساءً وشبه يومي ولا يكاد الطريق يخلو من الجمال السائبة وهي تتنقل بين المسارات وكادت تتسبّب في حوادث قاتلة لمرتاديه، خاصة مَن يسلكون هذا الطريق لأول مرة، ولا يعلمون حجم الخطر الذي يتربص بهم.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
08:58 AM
مناشدات بحلول .. ومواطن: تتنقل بين المسارات وكادت تتسبّب في حوادث قاتلة
جدّد مرتادو طريق المغمس بالقرب من شبك المطار بمكة، مناشدتهم الجهات ذات العلاقة التدخل العاجل تجنباً لوقوع ما لا تحمد عقباه من خطر يهدّد مرتادي الطريق صباح مساء دون حسيب أو رقيب بسبب الجمال السائبة التي تسرح في الجزيرة الوسطية بين المساريْن وتتجوّل ذهاباً وإياباً.
وقال المواطن فهد الحارثي؛ لـ "الخليج 365": أسير على هذا الطريق صباحاً ومساءً وشبه يومي ولا يكاد الطريق يخلو من الجمال السائبة وهي تتنقل بين المسارات وكادت تتسبّب في حوادث قاتلة لمرتاديه، خاصة مَن يسلكون هذا الطريق لأول مرة، ولا يعلمون حجم الخطر الذي يتربص بهم.
، شاهد الخطر اليومي .. الجمال السائبة تهدّد مرتادي طريق المغمس بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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