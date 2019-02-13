، مؤتمر وارسو ينطلق اليوم وعينه على تحالف يواجه "إيران" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع تجمّع للجاليات لكشف ممارسات طهران الإرهابية

ينطلق في العاصمة البولندية وارسو، اليوم الأربعاء، المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة لمناقشة السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

كما سيطلق المؤتمر مجموعات وورش عمل متنقلة في عدة دول؛ للنظر في قضايا المساعدات الإنسانية واللاجئين والأسلحة البالستية، ومكافحة الإرهاب، والجريمة الإلكترونية؛ وفق "سكاي نيوز".

وكانت واشنطن، قد أعلنت أن اجتماع وارسو يأتي لوضع أسس تكوين تحالف؛ لوقف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وبحث ملفات المنطقة.

ويشدد الخبراء وأصحاب الدعوة على عدم رفع سقف التوقعات فيما يخص التصعيد مع إيران؛ لكنهم يُصِرون على مراقبة اللهجة التي سيعتمدها البيان الختامي والتي سترسم الخط البياني لهذا التصعيد في المرحلة القادمة.

من جهته، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن إطلاق تجمّع للجاليات الإيرانية في أوروبا بالعاصمة البولندية وارسو، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وراسو حول الشرق الأوسط؛ من أجل إلقاء الضوء على انتهاكات النظام الإيراني والأعمال الإرهابية التي يرعاها في أوروبا.

وقال المجلس، في بيان: إن التجمع الكبير الذي سيُعقد في ستاد نوردواي بالعاصمة؛ سيحظى بمشاركة فعالة من شخصيات دولية كبيرة، من بينها عمدة نيويورك السابق والمستشار القانوني الحالي للرئيس الأمريكي رودي جولياني، وعدد من أعضاء البرلمان البولندي ومجلس الشيوخ.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التزام بلاده بخدمة أمن أوروبا، وتحدث بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي عن مساعٍ أمريكية للانخراط أكثر في شرق ووسط أوروبا لمواجهة روسيا والصين.

وقال بومبيو: "آمل أن تجسّد هذه الزيارة الانخراطَ الأمريكي في وسط أوروبا وشرقها؛ مشيراً إلى أن هناك فراغاً، ولا نريد من الصين أو روسيا أن تستغل ذلك الفراغ؛ لأن ذلك لا يخدم أمن أوروبا".

وأضاف وزير الخارجية: "أحد أهداف زيارتي هذه؛ هو تأكيد التزام الولايات المتحدة إزاء أمن دول أوروبا الشرقية، والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وفيما يخص مشروع نورد ستيرم اثنان للغاز؛ أكد بومبيو أن المشروع لا يخدم مصلحة أمن أوروبا؛ بل يجلب الأموال لروسيا بطريقة تقوّض الأمن القومي الأوروبي.