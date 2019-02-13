، الأرصاد تنبّه: سحب رعدية ممطرة بمنطقتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ الرابعة عصراً وتتواصل حتى التاسعة مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين لمنطقتيْ عسير ومكة المكرمة، من حالة تكوّن سحب رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الرابعة عصراً، وتتواصل حتى التاسعة مساء.

وتشمل الحالة في منطقة مكة: (الكامل، ومدركة، وهدى الشام، والجموم)، كما تشمل في عسير: (محايل، والمجاردة، والنماص).