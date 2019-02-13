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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين لمنطقتيْ عسير ومكة المكرمة، من حالة تكوّن سحب رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الرابعة عصراً، وتتواصل حتى التاسعة مساء.
وتشمل الحالة في منطقة مكة: (الكامل، ومدركة، وهدى الشام، والجموم)، كما تشمل في عسير: (محايل، والمجاردة، والنماص).
الأرصاد تنبّه: سحب رعدية ممطرة بمنطقتينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين لمنطقتيْ عسير ومكة المكرمة، من حالة تكوّن سحب رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الرابعة عصراً، وتتواصل حتى التاسعة مساء.
وتشمل الحالة في منطقة مكة: (الكامل، ومدركة، وهدى الشام، والجموم)، كما تشمل في عسير: (محايل، والمجاردة، والنماص).
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
08:28 AM
تبدأ الرابعة عصراً وتتواصل حتى التاسعة مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين لمنطقتيْ عسير ومكة المكرمة، من حالة تكوّن سحب رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الرابعة عصراً، وتتواصل حتى التاسعة مساء.
وتشمل الحالة في منطقة مكة: (الكامل، ومدركة، وهدى الشام، والجموم)، كما تشمل في عسير: (محايل، والمجاردة، والنماص).
، الأرصاد تنبّه: سحب رعدية ممطرة بمنطقتين ،
المصدر : الخليج 365
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