شهد طريق مكة القديم المقابل لبلدية أم السلم الفرعية بجدة، حدوث انهيار أرضي مفاجئ، بسبب تسرب میاه تحلیة من أنبوب تابع لشركة المیاه الوطنیة. وأظهرت مقطع فيديو وصور تسبب الهبوط الأرضي، في سقوط مركبة وشاحنة داخل الحفرة وإصابة السائقين.

وأثار الانهيار الأرضي حالة غضب بين مواطني المنطقة الذين تداولوا عبر مواقع التواصل، مشاهد من الانهيار الأرضي، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الأمر؛ خاصة أن تسرب المیاه بدأ في الظهور قبل إنھیار الشارع بیومین وتقدموا ببلاغات للجهات المعنية دون رؤية أي تحرك.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: انهيار أرضي في طريق بجدة يتسبب في سقوط مركبات وإصابة قائديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.