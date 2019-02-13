كان سريعا وواثقا.. المذيعة اللبنانية رنيم بوخزام تكشف كواليس لقائها بولي العهد.. ولهذا استخدمت مصطلح...

أبدت المذيعة اللبنانية رنيم بوخزام، سعادة غامرة، بعد حوارها، الذي أجرته قبل يومين مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووصفت هذا اللقاء بـ”ألمفاجأة”.

وأشارت – بحسب عكاظ – إلى أنها حصلت على إجابات من ولي العهد عن أسئلتها فيما يخص “ألسعودية الرابعة”، مؤكدة أن تلك المقابلة جعلتها مصدرا تستقي منه القنوات العربية والأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبار محافظة التراث والتاريخ.

وأوضحت أن ولي العهد لم يختر عدم الإجابة على أسئلتها، مضيفة: “لا يخفى على أحد أن السعودية تشهد تغيرات كثيرة في الفترة الأخيرة.. وللحقيقة، فإن سرعة ولي العهد وثقته في إجاباته على أسئلتي التي تخص هذه التغييرات كانت ملفتة وواضحة، ليس لي فحسب، بل لآلاف المتابعين”.

وأشادت بفريق عمل الهيئة الملكية للعلا، وفي مقدمتهم محافظ الهيئة، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، لما يبذله من أعمال نموذجية، وضعت المنطقة على قائمة السياحة العالمية. لافتة إلى أنها زارت العلا 5 مرات، وانبهرت بما تملكه من ثقل تاريخي، قائلة: “العلا تخلق لدى زائرها شغفا للتعرف على الحضارات التي توالت على أرضها”.