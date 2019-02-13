ركزت الصحف الفلسطينية الصادرة، اليوم الأربعاء، على خبر استشهاد الفتى حسن نوفل من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة لموضوع اجتماع الرئيس محمود عباس مع الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة السعودية الرياض.

وفيما يلي عناوين الصحف الفلسطينية اليوم

"القدس":

لافروف لممثلي الفصائل: " صفقة القرن " تعصف بالقضية الفلسطينية وعليكم تجاوز الانقسام

الملك سلمان: السعودية تقف مع الحقوق الفلسطينية

سلطات الاحتلال تخطر خمسين عائلة في الأغوار بإخلاء منازلها اليوم

هيئة الأسرى: نتائج تشريح بارود تفيد بتعرضه لالتهاب الكبد الوبائي وجلطة قلبية وفشل كلوي

الحمد الله يعطي تعليماته بإيجاد الحلول لأزمة المرور في قلنديا

بلدية القدس تهدم 3 منازل ومخزنًا في سلوان وجبل المكبر

استشهاد فتى متأثرًا بجروحه في مسيرات العودة الجمعة

المفتي العام يحذر من المساس بمقبرة مأمن الله الاسلامية

بعثات الاتحاد الأوروبي تأسف لتمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية

رغم محاولات إفشالها: "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات تنشر الشهر المقبل

البلدية تبني مرافق عامة ودرجا جديدا بين أسوار القدس والمقبرة اليوسفية

الحياة الجديدة:

الرئيس يجتمع مع خادم الحرمين الشريفين ويطلعه على ما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار

استشهاد فتى متأثرًا بجروحه جراء اصابته بنيران الاحتلال شرق مخيم البريج

مستوطنون يهاجمون عدة منازل في الخليل خلال مسيرات عنصرية ويهددون عائلة بالقتل اذا لم ترحل من بيتها

الرجوب يؤكد الموقف الفلسطيني الرافض لمؤتمر وارسو

نيابة الاستئناف تحصل على إدانة في قضية اغتصاب وقتل

إعلان موسكو يؤكد وحدة الشعب والأراضي الفلسطينية ورفض أية مخططات لفصل غزة عن الضفة بما فيها القدس

أزمة قلنديا المرورية على طاولة مجلس الوزراء

البرلمان العربي يقر وثيقة "التضامن العربي ومواجهة التحديات"

بعثات الاتحاد الأوروبي تعرب عن أسفها لتمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية

"القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات تنشر الشهر المقبل

"الأيام":

شهيد من البريج متأثرًا بجروحه وعشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق بالقطاع والضفة

العاهل السعودي يؤكد للرئيس "الدعم الدائم لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس"

هيئة الأسرى: تشريح بارود يفيد بتعرضه لإهمال طبي رغم إصابته بعدة أمراض مزمنة وخطيرة

مستوطنون يهاجمون عدة منازل في الخليل

الاتحاد الأوروبي يعبر عن القلق لتجديد إغلاق مؤسسات في القدس

واشنطن تخفض توقعاتها من مؤتمر وارسو: لن يركز على ايران أو يؤسس تحالفا ضدها

واشنطن: لم نمارس ضغوطا على البنوك لوقف التعامل مع السلطة

إعلان موسكو: الفصائل مصرة على إنهاء الانقسام ورفض أي مخططات لفصل القطاع عن الضفة

الأحمد: لقاء موسكو فتح الأبواب أمام مصر لاستئناف جهود المصالحة

تفاصيل مروعة عن تنكيل جنود الاحتلال بمواطن وانبه القاصر وهما مكبلا الأيدي

قلق اسرائيلي مع اقتراب موعد نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

رحيل الشاعر الفلسطيني خليل توما

ترمب يطالب باستقالة النائبة الهان عمر لانتقادها جماعة ضغط موالية لإسرائيل