693 متدربًا ومتدربة في برنامج جامعة الملك خالد التوعوي بمحافظة بارق

ضمن فعاليات برنامجها الصحي والتثقيفي والتوعوي السابع، نفذت جامعة الملك خالد -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر خلال الأسبوع الجاري- عددًا من الدورات التدريبية المتنوعة في محافظة «بارق»، استهدفت أفراد المجتمع المحلي، وموظفي وموظفات الإدارات الحكومية، والطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات التعليم، واستفاد منها أكثر من 693 متدربًا ومتدربة في بارق.

وتنوعت الدورات التي قدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بين مجالات مختلفة، من أبرزها دورة تدريبية في «مهارات الإرشاد الطلابي» قدمها الدكتور أحمد الزيداني عسيري، تضمنت التعريف ببرنامج المرشد المدرسي والنمو المهني للمرشد المدرسي، ودورة أخرى في «التحول الرقمي» قدمها الدكتور نايف الجبلي، واستهدفت توضيح معنى التحول الرقمي، وأهمية العمل على التحول الرقمي، والتعرف على أهم القفزات في مجال المعلوماتية.

كما قدم البرنامج دورة بعنوان «مهارات إدارة الوقت» للمدرب الدكتور أيمن حسب الرسول حسين، تناولت مفهوم إدارة الوقت، وخصائصها، وأسسها ، واستراتيجيات استغلال الوقت بأسلوب فعال.

وفي الجانب النسائي، قدمت الدكتورة آمال قرباج دورة في «التسويق الإلكتروني» تضمنت ماهية التسويق الإلكتروني، ودراسة تأثير التسويق الإلكتروني على المستهلك، ومخاطر التسويق الإلكتروني وآليات حماية المستهلك، وهدفت إلى توعية المستهلك بمخاطر التسويق الإلكتروني.

كما شاركت الدكتورة إيمان عبدالقادر عبدالله الشهاري، بمحاضرة توعوية وتثقيفية عن مرض السكري وأنواعه وأعراضه، وكيفية تشخيصه، ومضاعفاته، ودرجة حدته وخطورته، ووسائل تشخيص السكري وطرق الوقاية، والعناية بمريض السكري أسريًّا ومجتمعيًّا، وطرق الوقاية منه.

