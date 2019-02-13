مصادر «عاجل»: إيقاف توصيل الكهرباء والخدمات إلى المساكن المقامة دون صكوك رسمية

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور موافقة الجهات العليا على إيقاف توصيل الخدمات إلى المساكن التي لا يملك أصحابها أوراقًا ثبوتية أو مستنداتٍ رسميةً تُجيزها الدولة.

وحسب التفاصيل التي حصلت عليها «عاجل»، فإن الإيقاف سوف يشمل مدن (الرياض - مكة المكرمة - جدة - الطائف - المدينة المنورة - الدمام – الأحساء - أبها - تبوك - حائل - عرعر - جازان - نجران - الباحة - سكاكا - الخرج - خميس مشيط- القطيف).

وألمحت المصادر لـ«عاجل» إلى أن التوجيهات تضمنت ألا يوثر قرار الإيقاف على من سبق توصيل الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات الخاصة بالطلبات المستقبلية للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعيةً أو أوراقًا يمكن إجازتها من قبل الجهات المختصة؛ سوف تكون ضمن الضوابط التي كُلفت لجنة برامج الإسكان بوضعها لهذا الغرض خلال 90 يومًا، على أن تعمم الشؤون البلدية والقروية مستقبلًا الاشتراطات على البلديات بكافة مناطق المملكة ومدنها.

