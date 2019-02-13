مدني المدينة المنورة يدعو للحذر من مخاطر التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية خلال الفترة من اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني؛ أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى نشاط في الرياح مثير للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية من يوم الأربعاء إلى الجمعة 15 فبراير الجاري، مضيفًا أن من المتوقع أيضًا أن تسود حالة جوية ماطرة من متوسطة إلى غزيرة يوم الخميس الموافق 14 من الشهر الجاري، تتأثر بها منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها؛ ما قد يعرض المواطنين والمقيمين للأخطار.

وطالب الجهني المواطنين والمقيمين بالأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه في نهاية الأسبوع، واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدًا عن الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها، والابتعاد عن المستنقعات المياه والمياه الراكدة.

وأهاب بقائدي المركبات الانتباه أثناء القيادة والتنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أنه الدفاع المدني بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، واستعد وتهيأ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية، وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني، بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية. متمنيًا السلامة للجميع.