السعودية اليوم / أمانة نجران تناقش سبل تطوير نظام الرخص الفنية



نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

عقدت أمانة منطقة نجران أمس، اجتماعا مع فريق عمل من وكالة الوزارة للشؤون الفنية، بحضور وكيل أمين التنمية الحضرية المهندس نشوان محمد الصقور، وذلك بصالة الاجتماع الرئيسة بالأمانة.

ونُوقِش خلال الاجتماع تطوير نظام الرخص الفنية واستبيان دراسة الوضع الراهن لتطبيق تعليمات البناء بالأمانة والبلديات التابعة لها، ضمن إطار التعاون القائم بين وكالة الوزارة للشؤون الفنية والأمانات لضبط التنمية العمرانية والارتقاء بالخدمات البلدية.

// انتهى //

10:53ت م

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نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسعقدت أمانة منطقة نجران أمس، اجتماعا مع فريق عمل من وكالة الوزارة للشؤون الفنية، بحضور وكيل أمين التنمية الحضرية المهندس نشوان محمد الصقور، وذلك بصالة الاجتماع الرئيسة بالأمانة.ونُوقِش خلال الاجتماع تطوير نظام الرخص الفنية واستبيان دراسة الوضع الراهن لتطبيق تعليمات البناء بالأمانة والبلديات التابعة لها، ضمن إطار التعاون القائم بين وكالة الوزارة للشؤون الفنية والأمانات لضبط التنمية العمرانية والارتقاء بالخدمات البلدية.// انتهى //10:53ت م0027

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