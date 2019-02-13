السعودية اليوم / تقليل متوسط مدة بقاء المريض في قسم العناية بتخصصي الطائف



الطائف 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

ساهم مشروع تقليل بقاء المريض في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في زيادة أسرة العناية واتساع دائرة المستفيدين من الخدمة الطبية المقدمة بالقسم وسهولة حصولهم عليها من خلال زيادة عدد دخول الحالات شهرياً وتقليل عدد الحالات المحولة إلى المستشفيات الأخرى، كما أن المشروع نجح في تقليل متوسط مدة بقاء المريض في القسم من 5.7 – 5 أيام.

كما عمل المشروع على تنشيط سياسة مكافحة العدوى وإنشاء عيادة لإعطاء الأدوية الوريدية للمرضى دون الحاجة لتنويمهم، وأيضاً يتم عمل الفحوصات للمرضى.

وشهد القسم تحسين وتطوير في جوانب عديدة من خلال توفير اجهزة جديدة تشتمل على أجهزة التنظير الشعبي الرئوي وأجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة الأشعة بالموجات فوق الصوتية.

// انتهى //

10:42ت م

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الطائف 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسساهم مشروع تقليل بقاء المريض في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في زيادة أسرة العناية واتساع دائرة المستفيدين من الخدمة الطبية المقدمة بالقسم وسهولة حصولهم عليها من خلال زيادة عدد دخول الحالات شهرياً وتقليل عدد الحالات المحولة إلى المستشفيات الأخرى، كما أن المشروع نجح في تقليل متوسط مدة بقاء المريض في القسم من 5.7 – 5 أيام.كما عمل المشروع على تنشيط سياسة مكافحة العدوى وإنشاء عيادة لإعطاء الأدوية الوريدية للمرضى دون الحاجة لتنويمهم، وأيضاً يتم عمل الفحوصات للمرضى.وشهد القسم تحسين وتطوير في جوانب عديدة من خلال توفير اجهزة جديدة تشتمل على أجهزة التنظير الشعبي الرئوي وأجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة الأشعة بالموجات فوق الصوتية.// انتهى //10:42ت م0026

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