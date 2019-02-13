السعودية اليوم / تعليم جازان يبدأ استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي

جيزان 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للمرحلة الابتدائية للتعليم العام والأهلي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي القادم 1440 – 1441 هـ.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس أن التسجيل مستمر ولن يتوقف حتى يتم تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد المحدد لإغلاقه بتاريخ 22 / 1 / 1441 هـ، مبيناً أنه في حالة وجود صعوبات لدى أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم فإنه بإمكانهم التواصل مع إدارة الاختبارات والقبول بمبنى الشؤون التعليمية أو إدارة تقنية المعلومات "الدعم الفني" في المبنى الرئيسي للإدارة لاستكمال إجراءات التسجيل.وأهاب الدكتور الأحوس بجميع الجهات المعنية بالإدارة بأهمية التهيئة والاستعداد لقبول الطلاب والطالبات وانتظامهم بالمدارس في العام الدراسي القادم، وإتباع قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي بجميع المدارس الابتدائية "بنين ـ بنات" الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة وروضات الأطفال ومدارس التعليم الأهلي والأجنبي عبر برنامج نور.من جانبه بين مدير إدارة الاختبارات والقبول عبدالله الأمير أن الإدارة تستقبل تسجيل الطلاب والطالبات الذين يكملون 6 سنوات في أول يوم من أيام العام الدراسي المقبل, مع استثناء من تقل أعمارهم عن الست سنوات بـ "90" يوماً فقط ، مع مراعاة الأولويات عند القبول والقدرة الاستيعابية بالمدرسة.وأشار إلى أن ولي الأمر هو من يتولى تسـجيل ابنـه حسـب المواعيد الزمنيـة الـتي حددت في نظـام نـور عبر الرابط https://noor.moe.sa، لتســجيل الطــلاب السعوديين وغيــر السعوديين ويمكنــه الاطلاع علــى ملــف الإرشادات قبل الشروع بالتسجيل وكذلك طباعة أنموذج الكشف الطـبي فـور إنها تعبئة طلب التسـجيل لمراجعـة الوحـدة الصـحية المدرسية أو المستشفى أو المركز الصحي الحكومي أو الأهلي لإجراء الفحص الطبي، وتسليمه للمدرسة أو تحميله في النظام.وأضاف الأمير أن الطلاب والطالبات الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية بـ 180 يوماً يشترط حصولهم على الاستمارة النمائية وتوصية معلمة الروضة لمدة عام دراسي كامل من إحدى رياض الأطفال المعتمدة لدى إدارة التعليم، وأن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة معتمدة تثبت التحاقه بها لمدة فصلين دراسيين.// انتهى //10:30ت م0025