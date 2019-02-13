السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إشادة القيادة الباكستانية بدور التحالف الإسلامي العسكري في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن الإقليمي.

واهتمت بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال لقائه القائد العام للتحالف الإسلامي العسكري الفريق أول متقاعد راحيل شريف عزم باكستان على الوقوف مع المملكة العربية

وسلطت الضوء في الشأن الأمني على الهجوم الذي نفذته منظمة "جماعة الأحرار" الإرهابية المحظورة على سيارة للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان أمس ما أدى إلى مقتل وإصابة سبعة من رجال الشرطة.

إقليمياً تابعت صحف باكستان مناقشة وزراء دفاع حلف الأطلسي آلية انسحاب القوات الأطلسية من أفغانستان، فيما قررت حركة طالبان الأفغانية تشكيل فريق تفاوض يتألف من 14 عضوا قبل محادثات يفترض أن تجري هذا الشهر مع مبعوث الولايات المتحدة بشأن عملية السلام الأفغانية.

وأخبرت عن مقتل سبعة عشر شخصاً جراء حريق هائل شب داخل أحد الفنادق بالعاصمة الهندية نيودلهي.

// انتهى //

10:25ت م

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إسلام آباد 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إشادة القيادة الباكستانية بدور التحالف الإسلامي العسكري في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن الإقليمي.واهتمت بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال لقائه القائد العام للتحالف الإسلامي العسكري الفريق أول متقاعد راحيل شريف عزم باكستان على الوقوف مع المملكة العربية السعودية وسلطت الضوء في الشأن الأمني على الهجوم الذي نفذته منظمة "جماعة الأحرار" الإرهابية المحظورة على سيارة للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان أمس ما أدى إلى مقتل وإصابة سبعة من رجال الشرطة.إقليمياً تابعت صحف باكستان مناقشة وزراء دفاع حلف الأطلسي آلية انسحاب القوات الأطلسية من أفغانستان، فيما قررت حركة طالبان الأفغانية تشكيل فريق تفاوض يتألف من 14 عضوا قبل محادثات يفترض أن تجري هذا الشهر مع مبعوث الولايات المتحدة بشأن عملية السلام الأفغانية.وأخبرت عن مقتل سبعة عشر شخصاً جراء حريق هائل شب داخل أحد الفنادق بالعاصمة الهندية نيودلهي.// انتهى //10:25ت م0023

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