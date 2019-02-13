السعودية اليوم / 194000 مستفيد من خدمات مستشفى عرعر المركزي

عرعر 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسقدم مستشفى عرعر المركزي خدماته خلال العام المنصرم 2018م لأكثر من 194000 مريض ومراجع، إذ بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 86592 مراجعاً، ومراجعي الطوارئ 107662 مراجعاً لنفس الفترة، كما بلغ عدد المنومين 3738 منوماً، وعدد جراحات اليوم الواحد 1178 عملية، والجراحات الروتينية 517 جراحة، فيما بلغ عدد العمليات الطارئة 621 عملية طارئة.وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن المستشفى أجرى 73851 أشعة سينية، و 6894 أشعة مقطعية، فيما بلغ عدد الأشعة للموجات الصوتية 10387 أشعة، إضافة إلى أشعة الماموغراف التي أجريت لعدد 284 مراجعاً، وعدد الفحوصات المخبرية 689241 فحصاً و 14884 جلسة للغسيل الكلوي بمركز الكلى، إلى جانب 10423 جلسة للعلاج الطبيعي.وأفادت أن عدد المرضى الذين حُوّلوا عن طريق برنامج إحالتي إلى المستشفيات المتقدمة 1403 مرضى، كما استقبل 4275 حالة من داخل مستشفيات المنطقة.يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //10:16ت م0022