السعودية اليوم / "تطوير برامج الإبداع والابتكار" برنامج بإدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل



حائل 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس، ورشة عمل بعنوان "تطوير برامج الإبداع والابتكار"، التي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين المعلمين والطلاب في الميدان التعليمي.

وناقشت ورشة العمل إيجابيات البرنامج وطرق تعزيزها مستعرضين المقترحات الواردة من المدارس لتطوير البرنامج وكيفية الاستفادة منها, والتي ستسهم - بإذن الله - في تطوير البرنامج وإعادة صياغته في صورة مميزة يستفيد منها الميدان التربوي.

يذكر أن الورشة تأتي بعد تنفيذ العديد من برامج الإبداع والابتكار للمعلمين والطلاب في إدارة التدريب والابتعاث، والمدارس في مدينة حائل.

// انتهى //

10:09ت م

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حائل 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس، ورشة عمل بعنوان "تطوير برامج الإبداع والابتكار"، التي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين المعلمين والطلاب في الميدان التعليمي.وناقشت ورشة العمل إيجابيات البرنامج وطرق تعزيزها مستعرضين المقترحات الواردة من المدارس لتطوير البرنامج وكيفية الاستفادة منها, والتي ستسهم - بإذن الله - في تطوير البرنامج وإعادة صياغته في صورة مميزة يستفيد منها الميدان التربوي.يذكر أن الورشة تأتي بعد تنفيذ العديد من برامج الإبداع والابتكار للمعلمين والطلاب في إدارة التدريب والابتعاث، والمدارس في مدينة حائل.// انتهى //10:09ت م0020

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