السعودية اليوم / "التعلم الشخصي وبيئاته" محاضرة بجامعة نجران



نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية شطر الطالبات أمس، محاضرة بعنوان "التعلم الشخصي وبيئاته".

وشملت المحاضرة التي قدمتها عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتورة سهام البدري، على مفهوم بيئات التعلم الشخصية، ومفهوم Web1 والفرق بينها وبين Web2، وتطبيقات بيئات التعلم الشخصية كمصادر تعلم إلكترونية.

وتهدف المحاضرة إلى تدريب الطالبات على الاعتماد على الذات في كسب المعرفة و التعلم من مصادره المختلفة.

// انتهى //

10:08ت م

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نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية شطر الطالبات أمس، محاضرة بعنوان "التعلم الشخصي وبيئاته".وشملت المحاضرة التي قدمتها عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتورة سهام البدري، على مفهوم بيئات التعلم الشخصية، ومفهوم Web1 والفرق بينها وبين Web2، وتطبيقات بيئات التعلم الشخصية كمصادر تعلم إلكترونية.وتهدف المحاضرة إلى تدريب الطالبات على الاعتماد على الذات في كسب المعرفة و التعلم من مصادره المختلفة.// انتهى //10:08ت م0018

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