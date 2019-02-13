السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تسعى لتوفير 43.5 مليون دولار لدعم الصحة في ليبيا



طرابلس 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

ناشدت منظمة الصحة العالمية الجهات المانحة توفير تمويل بقيمة 43.5 مليون دولار لتغطية التدخلات الصحية المنقذة لحياة 388 ألف شخص داخل ليبيا.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم ، أن سنوات الصراع في ليبيا خلفت نظامًا صحيًا مثقلاً بالأعباء، خاصة وأن العديد من المرافق الصحية إما مغلقة كليا أو جزئيا وبما يحد من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لسكان يعانون منذ 8 سنوات.

وأضافت أن "تقييما بشأن توفر الخدمات الصحية ومدى جاهزية النظام الصحي أجرته بالاشتراك مع وزارة الصحة الليبية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، في عام 2017، أظهر أن حوالي 17.5% من المستشفيات و20% من مرافق الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى 18 مستشفى تخصصي تعرضت لأضرار جزئية أو دمرت بالكامل، مشيرة إلى أن المرافق الصحية العاملة ما زالت تتعرض للهجمات بشكل متواصل حيث تم الإبلاغ عن 41 هجوما استهدفت العاملين الصحيين والمرافق الصحية في عامي 2018 و2019 عبر البلاد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن نقص الأدوية الأساسية ومقدمي الخدمات الصحية، إضافة إلى القدرة المحدودة لبرامج الصحة العامة الوطنية، يزيدان من خطر انتشار الأمراض المعدية.

// انتهى //

10:07ت م

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طرابلس 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسناشدت منظمة الصحة العالمية الجهات المانحة توفير تمويل بقيمة 43.5 مليون دولار لتغطية التدخلات الصحية المنقذة لحياة 388 ألف شخص داخل ليبيا.وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم ، أن سنوات الصراع في ليبيا خلفت نظامًا صحيًا مثقلاً بالأعباء، خاصة وأن العديد من المرافق الصحية إما مغلقة كليا أو جزئيا وبما يحد من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لسكان يعانون منذ 8 سنوات.وأضافت أن "تقييما بشأن توفر الخدمات الصحية ومدى جاهزية النظام الصحي أجرته بالاشتراك مع وزارة الصحة الليبية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، في عام 2017، أظهر أن حوالي 17.5% من المستشفيات و20% من مرافق الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى 18 مستشفى تخصصي تعرضت لأضرار جزئية أو دمرت بالكامل، مشيرة إلى أن المرافق الصحية العاملة ما زالت تتعرض للهجمات بشكل متواصل حيث تم الإبلاغ عن 41 هجوما استهدفت العاملين الصحيين والمرافق الصحية في عامي 2018 و2019 عبر البلاد.وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن نقص الأدوية الأساسية ومقدمي الخدمات الصحية، إضافة إلى القدرة المحدودة لبرامج الصحة العامة الوطنية، يزيدان من خطر انتشار الأمراض المعدية.// انتهى //10:07ت م0017

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