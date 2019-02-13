السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، وحرصه على العمل مع جميع المفوضين والعاملين في الاتحاد الأفريقي، لتحقيق أهداف الاتحاد ودفع مسيرة العمل الأفريقي المشترك وفقا لأجندة 2063 وتعظيم حجم التجارة البينية بين دول القارة.

وأشارت الصحف إلى أن مباحثات الرئيس السيسي أمس مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي ومفوضي الإدارات المختلفة في الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا تركزت حول أهمية تعزيز الأمن والسلم والسلام بين دول القارة وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد إنهاء النزاعات.

وسلطت الضوء على تأكيد الفصائل الفلسطينية العشرة المشاركة في الحوار الفلسطيني في موسكو تمسكها باتفاق القاهرة لعام 2017؛ لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة.

ولفتت الانتباه إلى تعهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيان وزاري لحكومته الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب أمس بإبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والتزامه باحترام ميثاق جامعة الدول العربية، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة.

ونقلت صحف القاهرة نفي مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، تقارير تحدثت عن إنتهاء الإدارة الأمريكية من إعداد خطة السلام والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" مؤكدًا أنها لم تكتمل بعد.

// انتهى//

09:52ت م

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القاهرة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، وحرصه على العمل مع جميع المفوضين والعاملين في الاتحاد الأفريقي، لتحقيق أهداف الاتحاد ودفع مسيرة العمل الأفريقي المشترك وفقا لأجندة 2063 وتعظيم حجم التجارة البينية بين دول القارة.وأشارت الصحف إلى أن مباحثات الرئيس السيسي أمس مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي ومفوضي الإدارات المختلفة في الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا تركزت حول أهمية تعزيز الأمن والسلم والسلام بين دول القارة وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد إنهاء النزاعات.وسلطت الضوء على تأكيد الفصائل الفلسطينية العشرة المشاركة في الحوار الفلسطيني في موسكو تمسكها باتفاق القاهرة لعام 2017؛ لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة.ولفتت الانتباه إلى تعهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيان وزاري لحكومته الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب أمس بإبعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والتزامه باحترام ميثاق جامعة الدول العربية، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة.ونقلت صحف القاهرة نفي مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، تقارير تحدثت عن إنتهاء الإدارة الأمريكية من إعداد خطة السلام والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن" مؤكدًا أنها لم تكتمل بعد.// انتهى//09:52ت م0012

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