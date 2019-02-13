السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية

بيروت 08 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها أمس في قصره بالرياض مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتحدثت عن المواقف التي أطلقها النواب في الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتي من المقرر ان تنتهي اليوم على أن يعقبها عقد جلسة لمنح الثقة.

وأشارت إلى قصف طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة باغوز شرق سوريا.

ولفتت صحف الأربعاء إلى انتقاد الحكومة اليمنية الشرعية بشدة بيانا أمميا يدعو طرفي النزاع اليمني إلى ضرورة ضمان وصول موظفي برنامج الأغذية العالمي إلى مستودعات القمح قرب ميناء الحديدة.

وأخبرت عن دعوة المعارضة وزعيمها خوان غوايدو الفنزويليين للنزول إلى الشارع أمس لمواصلة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو والسماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى البلاد.

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الامين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس بأن الحلف يضع خططا لمواجهة نشر محتمل لمزيد من الصواريخ الروسية بعد انهيار معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى.

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