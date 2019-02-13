السعودية اليوم / "فن صناعة الإكسسوارات اليدوية" ورشة عمل بجامعة نجران



نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلةً بلجنة الأنشطة الطلابية بكلية التمريض بالتعاون مع كلية التربية برنامج الاقتصاد المنزلي أمس، ورشة عمل عن كيفية إعداد الإكسسوارات، وذلك بمقر كلية التمريض بالجامعة.

وشملت الورشة تطبيق عملي لأشكال فن المكرمية لصناعة الإكسسوارات وعرض الأعمال التي سيتم تطبيقها من قبل الطالبات.

وهدفت الورشة إلى تعليم الطالبات صناعة الإكسسوارات والاستفادة من الإكسسوارات القديمة، وكذلك كيفية إعادة تدويرها وشغل أوقات الفراغ للطالبات بما يعود بالنفع عليهن.

// انتهى //

09:38ت م

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نجران 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلةً بلجنة الأنشطة الطلابية بكلية التمريض بالتعاون مع كلية التربية برنامج الاقتصاد المنزلي أمس، ورشة عمل عن كيفية إعداد الإكسسوارات، وذلك بمقر كلية التمريض بالجامعة.وشملت الورشة تطبيق عملي لأشكال فن المكرمية لصناعة الإكسسوارات وعرض الأعمال التي سيتم تطبيقها من قبل الطالبات.وهدفت الورشة إلى تعليم الطالبات صناعة الإكسسوارات والاستفادة من الإكسسوارات القديمة، وكذلك كيفية إعادة تدويرها وشغل أوقات الفراغ للطالبات بما يعود بالنفع عليهن.// انتهى //09:38ت م0010

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