انت الان تتابع تفاصيل خبر أكبر حشد دولي يجتمع في وارسو لمواجهة إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 09:48 صباحاً - ينطلق، اليوم الأربعاء، في العاصمة البولندية وارسو، مؤتمر يجمع أكبر حشدٍ لأعداء إيران في الشرق الأوسط، بدعوة من الولايات المتحدة وحضور أوروبي خجول.

ويأتي عقد المؤتمر الذي يختتم أعماله، غداً الخميس، في وقت تحتفل إيران بالذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية على نظام الشاه عام 1979، بهدف مناقشة سبل دحر نفوذ طهران الذي وصل لشواطئ البحر المتوسط ولباب المندب، وبات هاجساً يؤرق كلاً من الرياض وتل أبيب.

وزير الخارجية البولندي جاسيك كزبتوفيتش، ذكر في تصريحات صحفية له أمس الثلاثاء، أن 60 دولة أكدت مشاركتها في المؤتمر، فيما أكد نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، أن المؤتمر سيشكّل أوسع تحالف دولي لبحث المخاطر التي تواجه الشرق الأوسط.

وسيكون رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرفع مسؤول يحضر المؤتمر من الشرق الأوسط، إلى جانب وزراء خارجية كلٍ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن والأردن والكويت والمغرب وعُمان.

ومن الدول الأوروبية سيشارك وزيرا خارجية بريطانيا والسويد، فيما خفضت الدول الأوروبية الأخرى تمثيلها وسط غياب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "لارتباطها بالتزامات مسبقة".

وسيلقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي خطاباً أمام المؤتمر اليوم، فيما سيلقي صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر الذي يعرف بمهندس "صفقة القرن" للسلام بالشرق الأوسط خطاباً غداً.

وسيحاول المشاركون في المؤتمر استعراض وحدة الصف الدولي كردٍ قوي على "سياسة طهران العدائية" في الشرق الأوسط، وما يزيد زخمه هو الحضور الأمريكي الرفيع بقيادة بنس شخصياً.

كما ستسعى واشنطن خلال المؤتمر للخروج باتفاق مبدأئي لبناء تحالف طالما أراده ترامب منذ تولي رئاسته يجمع الدول السنية في الشرق الأوسط يعرف إعلامياً باسم "تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي"، أو اختصاراً بكلمة "ميسا" (MESA)، ويطلق عليه رمزيا "الناتو العربي"، لمواجهة إيران وإعادة الاستقرار للشرق الأوسط.

لكن أهم ما يعيق هكذا تحالف هو الأزمة الخليجية وحصار قطر من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر منذ يونيو 2017، وهو الأمر الذي أثر سلباً على الكثير من الاستراتيجيات والمصالح الأمريكية كما أضر بوحدة المنطقة، الأمر الذي سيلقي بظلاله بشكلٍ أو بآخر على مؤتمر وارسو.