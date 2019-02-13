انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاتان إثر فيروس "كورونا" في السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 09:48 صباحاً - توفيت حالتان مصابتان بفيروس كورونا، في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء.

ووفق إحصائيات نشرتها وزارة الصحة السعودية، على موقعها الإلكتروني، "جاءت الحالة الأولى لرجل يبلغ من العمر 54 عاماً، في حين كانت الحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 39 عاماً بالرياض"، دون تحديد وقت وفاة الحالتين.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للحالات المنوَّمة أو المعزولة منزلياً بالوقت الحالي، في مختلف مناطق المملكة، هو 27 حالة، منها 6 حالات بلا أعراض.

ولا يوجد حتى الآن على مستوى العالم تطعيم وقائي أو مضاد حيوي لعلاج المرض، ويتخوف كثير من العلماء من إمكانية تحور الفيروس بحيث يصبح أكثر قدرة على الانتشار بين البشر، ولهذا السبب يحاول العلماء تطوير لقاحات لمنع انتقال العدوى بين البشر، وكذلك الحد من تفشي الفيروس في الجِمال.

ويعتقد العلماء أن الجِمال العربية هي المصدر الأوليّ لانتقال فيروس كورونا إلى البشر، وينتشر الفيروس في صغار الجِمال خاصة، حيث تؤدي العدوى إلى ظهور أعراض خفيفة تشبه نزلات البرد الشائعة.

وبحسب الباحثين، فإن الفيروس ينتقل إلى البشر حينما يكون لهم اتصال مباشر مع سوائل الجسم الخاصة بجِمال مصابة، ويمثل تفشي العدوى بين الجِمال خطراً جدياً على صحة الإنسان.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص بالسعودية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نسبة الوفيات بين المصابين بـ"كورونا" تبلغ 35% تقريباً، ومن الأعراض التي تظهر على المصابين بالفيروس الحمى، والسعال، وضيق التنفس وصعوبته، كما قد يصاب المريض باحتقان في الحلق أو الأنف، بالإضافة إلى الإسهال.