شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يرعى الملتقى العلمي بجامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل

تنظم عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود الاثنين المقبل، "ملتقى البحث العلمي"، تحت عنوان "الاستثمار في البحث العلمي ... فرص وتحديات"، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور عدد من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالشأن العلمي في المملكة.

وأوضح عميد البحث العلمي بجامعة الملك سعود رئيس ملتقى البحث العلمي الدكتور خالد الحميزي أن الملتقى الذي سيستمر 4 أيام، يهدف إلى عرض ومناقشة فرص الاستثمار في البحث العلمي وإثراء الاقتصاد المعرفي، من خلال النظر في الأولويات البحثية الوطنية المتخصصة والهادفة لتوظيف المخرجات البحثية من جامعة الملك سعود بما يخدم وطننا الغالي ويحقق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد المعرفي.

وبين أن الملتقى يهدف كذلك إلى مناقشة كل الآليات الممكنة للاستفادة من نتائج ومخرجات البحوث العلمية في جميع التخصصات، وتعظيم أثرها في مواجهة التحديات التي يواجهها مجتمعنا ويقدم الحلول التي تُسهم في التنمية، وسيضم الملتقى ندوة رئيسة تلي حفل الافتتاح يشارك فيها متحدثون من داخل وخارج المملكة، تركز على مشكلة البحث العلمي في الدول العربية وضعف تأثيره.

وأضاف أن الملتقى يصحبه إقامة خمس دورات تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات البحث العلمي موجهة للباحثين الجدد وطلاب الدراسات العليا ويتضمن الملتقى اللقاء العلمي الثاني لطلبة البكالوريوس الذي يقدم عروض من الطلبة المشاركين في برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس، ومسابقة للملصقات العلمية، و 8 ورش تدريبية مخصصة لطلاب البكالوريوس ومتاحة لجميع الطلبة من داخل وخارج الجامعة.