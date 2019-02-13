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شكرا لقرائتكم ضبط 33 مادة مخالفة لنظام مكافحة التبغ بمنافذ البيع ببريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - بريدة
ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم 33 مادة خلال جولة ميدانية نفذتها أول من أمس على منافذ البيع بمدينة بريدة وذلك ضمن الجولات الميدانية المستمرة لضبط مخالفي نظام مكافحة التبغ.
وأكدت صحة القصيم أن الجولة شهدت إيقاع 21 تعهدًا على عدد من مخالفي نظام مكافحة التبغ، وضبط ٢٨ كيس تنباك أقل من ٥٠٠ جرام، و٥ عبوات مثبت تبغ، فيما أسهمت الجولات الميدانية في رفع نسبة الوعي لدى العاملين بمنافذ البيع، للحد من المخالفات، وإيقاع العقوبات على المخالفين.
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