الان تتابع أسيل السحيباني تحرز جائزة التميز الدولية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: كرمت الدكتورة أسيل سليمان السحيباني بجائزة التميز الدولية للابحاث، أهم جائزة عالمية تقدم من قبل منظمة في مجال التربية الخاصة مجلس الأطفال الاستثنائيين CEC. وتم ترشيح السحيباني لجائزة التميز إثر حصولها على جائزة أفضل أطروحة دكتوراه من جامعة جورج ميسون الأمريكية عام 2018. ناقشت الرسالة أدوات قياس ذوي الإعاقة الفكرية وصعوبات التعلم وتطبيقها على البيئة السعودية. يشار إلى أن الدكتورة السحيباني، المبتعثة من قبل جامعة الملك سعود، بدأت العمل أستاذاً مساعدا في الجامعة، بعد عودتها من البعثة، ولها العديد من البحوث المنشورة في مجلات عالمية، وشاركت في عدد من المؤتمرات العالمية.

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