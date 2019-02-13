الان تتابع القصيم: ضبط مخالفات ومصادرة مواد في جولة مفاجئة على منافذ بيع التبغ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بريدة- الخليج 365- خالد المرشود:

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم 33 مادة خلال جولة ميدانية نفذتها على منافذ البيع بمدينة بريدة وذلك ضمن الجولات الميدانية المستمرة لضبط مخالفي نظام مكافحة التبغ.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد أكدت صحة القصيم بأن الجولة شهدت إيقاع 21 تعهدا على عدد من مخالفي نظام مكافحة التبغ وضبط ٢٨ كيس تنباك اقل من ٥٠٠ جرام و ٥ عبوات مثبت تبغ.

فيما أسهمت الجولات الميدانية في رفع نسبة الوعي لدى العاملين بمنافذ البيع للحد من المخالفات وإيقاع العقوبات على المخالفين .