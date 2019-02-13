الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة فبراير 2019 “الاستعلام عن ميعاد صرف مساعدات الضمان...

الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة يمكنكم الاستعلام عن موعد صرف المساعدات المقطوعة لشهر جماد الآخر 1440، التابع للضمان الاجتماعي، فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن إيداعها لمبالغ المساعدات المقطوعة لشهر محرم 1440، ويمكنكم الاستعلام عن المستفيدين من الدفعة الجديدة من خلال موقع وزارة العمل والتنمية السعودية استعلام والمنوط به برنامج الضمان الاجتماعي 1440، فقد كثر البحث خلال الفترة الماضية عن صرف دفعة الضمان الاجتماعي، فقد بلغت عدد مرات الاستعلام خلال ٣٠ يوما السابقة: 645,561 وذلك حسب الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لذلك فقد حرصنا من خلال هذا التقرير التعرف على جميع تفاصيل صرف المساعدات المقطوعة 1440، كما نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول إجمالي المبالغ المالية للدفعة الجديدة حسب تصريحات وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة لشهر جماد الأول 1440

صرح السيد الدكتور إبراهيم محمد الشافي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: تم إيداع المبالغ المالية ضمن الدفعة الجديدة من المساعدات المقطوعة 1440 في حسابات المستفيدين للدعم النقدي، الخاص بالضمان الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين في الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي قد تخطى عددهم 11 ألف مستفيد ضمن برنامج الضمان الاجتماعي الخاص بالمساعدات المقطوعة هذا الشهر، وقد أضاف الدكتور محمد الشافي أيضا: أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها عن شهر المحرم قد بلغت 150 مليون ريال سعودي.

مستحقي الدفعة الجديدة من برنامج المساعدات المقطوعة 1440 موقع وزارة العمل والتنمية السعودية استعلام المساعدة المقطوعة شروط التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة أن لا يقل عمر المتقدم عن 35. أن لا يملك المتقدم سجلات تجارية. تصرف المساعدات للأسرة بشرط أن تكون شديدة الاحتياج ومحدودة الدخل. ميعاد صرف المساعدات المقطوعة وشروط وضوابط المساعدات المقطوعة يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وذلك حسب العديد من الشروط والضوابط وأهمها: أن يكون الطالب للمساعدات المقطوعة عاطل عن العمل

الموظف الأعزب محدود الدخل، والذي يقل راتبه عن 3000 ريال

الموظف المتزوج والذي يقل راتبه عن 8680 ريال. عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240 للأسرة أكثر من 9 أفراد 10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة