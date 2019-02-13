دخول برنامج حساب المواطن تسجيل جديد .. تنزيل الدفعة الخامسة عشر .. رابط التسجيل في برنامج حساب...

دخول برنامج حساب المواطن تسجيل جديد والاعتراض على الأهلية وموعد صرف الدفعة الخامسة عشر من الدعم النقدي، والذي تفصلنا عنه عدة أيام فقط، وموعد إيداع الدفعة الخامسة عشر في الحسابات البنكية للمستفيدين ومستحقي الدعم بالدفعة الخامسة عشر، من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين، حيث سيتم الصرف لجميع ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق كاملة.

ويتم ذلك من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وكما تعودنا من خلال الدفعات السابقة أنه إذا وتوافق يوم 10 من الشهر الميلادي يوم سبت سيتم إيداع دفعة الدعم صبيحة يوم الأحد، وذلك حسب النظام المعلن والمتبع.

دخول برنامج حساب المواطن تسجيل جديد

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

التسجيل في حساب المواطن تسجيل جديد



ومن الجدير بالذكر أن باب التسجيل ما يزال مفتوحا في الدفعة الثانية عشرة، وذلك حلول موعد صرف الدفعة للمستحقين للدعم، والتسجيل يتم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عبر الرابط التالي:

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن للدعم النقدي

التسجيل في حساب المواطن تسجيل جديد

ومن الجدير بالذكر أن يوم الأربعاء، القادم هو آخر أيام للتسجيل، وذلك ضمن دورة الدفعة الجديدة للدعم النقدي، حيث يمكن لجميع من لم يتم تسجيله الدخول على رابط التسجيل السابق ذكره لبرنامج حساب المواطن على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ثم يقوم بإدخالالبيانات التالية

رقم الهوية

تاريخ الميلاد

رقم الجوال

ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

برنامج حساب المواطن وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية



من الجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من إنشاء برنامج حساب المواطن، هو التخفيف على المواطن السعودي والأسر السعودية من آثار برامج الإصلاح الاقتصادي، حيث من الطبيعي أن تنشأ بعض الآثار السلبية على الحياة المعشية لبعض الطبقات من الأسر السعودية، يستهدف حساب المواطن تخفيف هذه الآثار سواء كانت لمباشرة أوغير المباشرة، حيث تم الوضع في الحسبان لتحديد قيمة الدعم النقدي عدة عوامل أهمها:

الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء

تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

دخول برنامج حساب المواطن تسجيل جديد وحساب المواطن وشروط الأهلية

حتي يتمكن المواطن السعودي من التسجيل في برنامج حساب المواطن والاستفادة من الدعم النقدي، لأبد له أولا أن يستوفي جميع الشروط الخاصة بالأهلية، وهذه الشروط المتعلقة بالأهلية نوجزها في التالي:

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من شرط الجنسية الابن والابنة المواطنة، وكذلك يستثنى الزوج أو الزوجة غير حاملي الجنسية السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

مستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن دائما ما يوجه رسالة لغير المستفيدين من الخدمات التي يقدمها البرنامج، ويدعو البرنامج للتسجيل خلال الأيام القليلة التي تسبق صرف أي دفعة نقدية، وذلك للاستفادة من الدعم في الدفعة التي تليها.

الاعتراض على الأهلية

لقد وضع برنامج حساب المواطن آليات محددة ومعلنة للعامة، ويمكن من خلال هذه الآليات للمُسجِل أن يتقدم بطلب اعتراض على صدور قرار بحقه بعدم الأهلية، ولابد أن يتم ذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكن لصاحب طلب الاعتراض على عدم الأهلية المتابعة لطلبه من خلال البوابة الإلكترونية وكذلك من خلال الرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة من البرنامج بنتيجة الاعتراض على الجوال والبري الإلكتروني.

هذا وقد أعلن برنامج حساب المواطن أنه في حال تم قبول طلب الاعتراض على عدم الأهلية، ففي هذه الحالة سيتم صرف كامل قيمة الدعم النقدي المستحقة للمستفيد الذي قُبل طلبه بأثر رجعي، وذلك عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

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