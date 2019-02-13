شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» ترد على جدلية الكريع و«ضرر زمزم»: لا إثباتات علمية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أكدت وزارة الصحة، عدم وجود أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذكرته العالمة السعودية خوله الكريع، حول ضرر ماء زمزم على مرضى السرطان.
جاء ذلك في تغريدة للوزارة على حسابها الخاص بـ 937، ردا على سؤال أحد المغردين حول صحة ما ذكرته الدكتورة خولة من أن ملوحة ماء زمزم يضر بمرضى السرطان.
لكن الوزارة أضافت: «بشكل عام ينصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج».
وكانت رئيس مركز أبحاث الملك فهد لأورام الأطفال التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض خولة الكريع، اعتبرت في أحد البرامج التلفزيونية أن ماء زمزم غير مفيد لمرضى السرطان، مستندة على ما تحتويه المياه من أملاح.
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