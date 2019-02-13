، فارق النقطة يُشعل مواجهة "الحزم والباطن".. ومباراة مثيرة تجمع الاتفاق بالفيصلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ثاني أيام الجولة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تتواصل منافسات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بلقاءين.

ففي الرس يستضيف "الحزم" نظيره "الباطن" عند الساعة 3:50 عصراً.

يدخل "الحزم" قادماً من خسارة أمام الأهلي، ويحتل المركز الثاني عشر بتسع عشرة نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في أول مباراة يلعبها على ملعبه هذا الموسم.

أما "الباطن" الذي خسر مباراته الماضية أمام الهلال؛ فيحتل المركز الثالث عشر بثماني عشرة نقطة، وبفارق نقطة عن "الحزم".

وفي تمام الساعة 6:10 يحل فريق "الفيصلي" ضيفاً على "الاتفاق".

ثلاث نقاط تفصل بين الفريقين؛ وهو ما يعني تَوَقع مباراة مثيرة.

"الاتفاق" يأتي سابعاً بسبع وعشرين نقطة؛ أما "الفيصلي" فيحتل المركز التاسع بـ24 نقطة.