“لاند كروزر” جديدة في طريقها للظهور.. وبدون المحرك V8

: نقل (موتور 1) عن موقع (بست كار) الياباني أن الجيل الجديد من لاند كروزر سيظهر في خريف العام المقبل 2020 وأن التصميم الجديد سيظهر للمرة الأولى في معرض طوكيو للسيارات خلال أكتوبر. وحسب (موتور1) فإن تويوتا ستجهز لاند كروزر الجديدة بمحرك تربو مزدوج V6 3.5 لتر بدلا من المحرك الحالي V8. وسيثبت المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي عشر سرعات بدلا من ناقل السرعات الحالي (8 سرعات)، فضلا عن احتمال طرح نسخة هجين. ستأتي كروزر أيضا بأحدث نسخة من تكنولوجيا مساعد السائق “تويوتا سيفتي سينس” التي تشمل جهازا لرصد المارة خلال الليل، وآخر لتجنب الاصطدام يجعل السيارة تغير الاتجاه بعيدا عن التصادم إذا لم يتصرف السائق في الوقت المناسب. وقال موتور 1 إن طرح جيل جديد من لاند كروزر يعني أن نسخة جديدة أيضا من لكزس LX في طريقها للظهور..، لكنه أوضح أن التفاصيل بهذا الشأن لم تتضح بعد. وقال الموقع إن المصممين يبذلون جهدا كبيرا للتفرقة بين السيارتين، وإنه من المتوقع تزويدهما بمواد أفضل داخل المقصورة. وذكر (بست كار) أن تويوتا تطور لاند كروز ولكزس LX في آن واحد. وكانت تويوتا طرحت مؤخرا نسخة خاصة هي لاند كروزر هيريتدج Land Cruiser Heritage Edition 2020 حملت تشكيلات سوداء اللون في معظم مكوناتها. وتُعد لاند كروزر أطول موديل في أسطول تويوتا، وترجع بدايتها إلى عام 1951، وقد طرحت منها 6.5 مليون مركبة في أنحاء العالم حتى العام الماضي 2018.



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