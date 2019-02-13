بالخطوات.. كيفية تفعيل المصادقة على حسابات «جوجل»

: أضافت شركة جوجل خلال عام 2011، ميزة المصادقة بخطوتين لتأمين حساباتها، حيث إنه في وقت سابق كان ذلك يجري إما عن طريق الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق Google authenticator، لكن في وقت لاحق وخلال عام 2016 أضافت الشركة طلب اعتماد المصادقة لأجهزة Android لجعل الأمور أسهل وأسرع. ومع ذلك، في حالة عدم تأمين حسابك باستخدام التحقق من خطوتين، فإليك كيفية إجراء ذلك. المتطلبات المسبقة: – أي جهاز (PC، أو Mac، أو iOS، أو Android). -اتصال إنترنت فعال -التأكد من أن الهاتف الذكي مرتبط بنفس حساب جوجل. الخطوات الواجب اتباعها: للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد: – افتح “الإعدادات” على هاتفك الذكي. – ابحث عن الخيار “جوجل” واضغط عليه. – اضغط على خيار “حساب جوجل”. – توجه إلى علامة التبويب “الأمان” من الجزء العلوي. – ضمن “تسجيل الدخول إلى جوجل”، اضغط على التحقق بخطوتين. – تحقق من حسابك باستخدام كلمة مرور حساب جوجل – اضغط على الزر “البدء” واتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة للتنشيط. بالنسبة لمستخدمي iPhone وiPad: – افتح تطبيق Gmail على جهاز iPhone أو iPad. – توجه إلى خيار “إدارة حسابك في جوجل – تحقق من حسابك – ضمن خيار الأمان، اضغط على التحقق بخطوتين لتنشيطها. ملاحظة:مستخدمي iOS الذين لا يمتلكون Gmail يمكن للتطبيق على هواتفهم الذكية الانتقال إلى https://myaccount. google.com/ وتسجيل الدخول. انتقل إلى قسم الأمان واضغط على خيار التحقق بخطوتين للتنشيط. بالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة Mac: – يمكن لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي أو Mac فتح https://myaccount.google.com/ وتسجيل الدخول. – ضمن قسم “الأمان”، حدد خيار التحقق بخطوتين. – المصادقة باستخدام كلمة مرور حساب جوجل – بعد الانتهاء من ذلك..، اضغط على الزر “جرِّب الآن” – سيتم الآن إرسال تأكيد اختبار على الجهاز المسجَّل – اقبل المطالبة وأضف خيارات التحقق البديلة مثل الاتصال أو النص لإكمال العملية.



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