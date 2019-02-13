شكرا لقرائتكم عطالة خريجات البكالوريوس .. أكثر من 25 عامًا بدون وظيفة وسط التهميش والتخبط! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تجاوزن العشر سنوات منذ استلامهن وثيقة التخرج من الجامعة وما زالت أحلامهن الوظيفية في مهب الريح، هي قصة أزمة مستمرة لخريجات البكالوريوس، حيث قالت أمل الحارثي- خريجة جامعية عاطلة-: إنهن مر على تخرجهن 25 سنة بلا وظيفة، وسط تهميش وزارة التعليم، وتخبط وزارة الخدمة الاجتماعية والعمل.

وتابعت في حوارها إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن كل واحدة دخلت جامعة من جامعات المملكة لها حق التوظيف، ونطالب بالحصر الفوري والحل الجذري لهذه المشكلة، بعد أن تخلت كل الوزارات عنا.

وأضافت الحارثي: جدارة وقياس أنظمة استحدثت بعد حصولنا على درجة البكالوريوس ولسنا ملزمين بتنفيذها، وأغلب الجهات الحكومية ترفض توظيفنا بعد تجاوز سن أغلبنا 35 سنة، كاشفةً أن مدير اختبارات قياس أقر بأن أغلب الأسئلة تجريبية، متعجبة: بأي حق أدفع مبلغًا ماليًّا في قياس لتجرب عليّ أسئلة؟!

أما فاطمة الغامدي- خريجة جامعية عاطلة- فقالت: إنها تخرجت منذ 17 عامًا، وأغلب تجاربها في التوظيف بعيدة عن تخصصها ورواتب في حدود 2500 ريال!

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