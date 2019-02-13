هل تعرف ماذا يحدث للمصاب بنوبة الصرع؟.. “الصحة” تجيب

: أوضحت وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصرع قبل أمس الإثنين، الأعراض التي تحدث للشخص أثناء إصابته بنوبة الصرع. وذكرت الوزارة أن مرض الصرع هو اضطراب مزمن يصيب الدماغ، ويتميز بنوبات متكررة وقصيرة من الحركة اللاإرادية، التي تصيب جزءًا من الجسم أو الجسم كله. وبينت أن من الأعراض المؤقتة لنوبة الصرع فقدان الإدراك أو الوعي، واضطراب الحركة والإحساس، واضطراب الحالة المزاجية للمريض، والتشوش الذهني المؤقت..، بالإضافة إلى حركات اهتزازية في الذراعين والساقين لا يمكن السيطرة عليها.



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