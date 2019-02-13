السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للإذاعة



الأمم المتحدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

احتفت الأمم المتحدة اليوم، باليوم العالمي للإذاعة تحت شعار "دعوة للحوار والتعايش والسلام".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة اليوم، إن الإذاعة أداة لها مفعول قوي، وشعار احتفال هذا العام هو دعوة للحوار والتعايش والسلام.

ويهدف الاحتفاء بالإذاعة إلى التوعية بمكانة هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المجتمعات المختلفة لما لها من خصائص سهولة الحركة والتنقل وإتاحة الفرصة لخيال المستمع للدخول في عوالم متنوعة.

// انتهى //

05:13ت م

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الأمم المتحدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واساحتفت الأمم المتحدة اليوم، باليوم العالمي للإذاعة تحت شعار "دعوة للحوار والتعايش والسلام".وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة اليوم، إن الإذاعة أداة لها مفعول قوي، وشعار احتفال هذا العام هو دعوة للحوار والتعايش والسلام.ويهدف الاحتفاء بالإذاعة إلى التوعية بمكانة هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المجتمعات المختلفة لما لها من خصائص سهولة الحركة والتنقل وإتاحة الفرصة لخيال المستمع للدخول في عوالم متنوعة.// انتهى //05:13ت م0340

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